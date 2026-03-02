02.03.2026 06:31:29

Kauno energija AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kauno energija AB gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 35,2 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,420 EUR gegenüber 0,180 EUR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 99,96 Millionen EUR, während im Vorjahr 84,75 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

