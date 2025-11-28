Kauno energija AB legte Quartalsergebnis vor

Kauno energija AB hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,110 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kauno energija AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at