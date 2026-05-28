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28.05.2026 06:31:29
Kauno energija AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kauno energija AB hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Kauno energija AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 EUR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 62,1 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 42,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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