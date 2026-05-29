Kaushalya Infrastructure Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kaushalya Infrastructure Development hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,62 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaushalya Infrastructure Development ein EPS von 20,17 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 0,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,46 INR beziffert, während im Vorjahr 153,95 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kaushalya Infrastructure Development im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 581,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,99 Millionen INR. Im Vorjahr waren 1,32 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at