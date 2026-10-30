Kaveri Seed Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kaveri Seed Company hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,72 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaveri Seed Company ein EPS von -3,020 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,53 Prozent auf 2,44 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at