Kaveri Seed Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kaveri Seed Company äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,76 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kaveri Seed Company 2,10 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,10 INR je Aktie sowie einen Umsatz 1,85 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at