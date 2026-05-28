28.05.2026 06:31:29

Kaveri Seed Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kaveri Seed Company hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,530 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,07 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 902,5 Millionen INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 56,94 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 55,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,95 Milliarden INR gegenüber 12,02 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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