Kavita Fabrics legte Quartalsergebnis vor

Kavita Fabrics hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,69 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,34 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kavita Fabrics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 733,7 Millionen INR im Vergleich zu 1,36 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at