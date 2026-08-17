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17.08.2026 06:31:29
Kavita Fabrics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kavita Fabrics veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Kavita Fabrics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,720 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 630,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 825,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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