|
01.06.2026 06:31:29
Kavita Fabrics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kavita Fabrics präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 20,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kavita Fabrics noch ein Gewinn pro Aktie von 6,11 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 2,60 Milliarden INR gegenüber 1,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,88 INR beziffert, während im Vorjahr 19,76 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,74 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.