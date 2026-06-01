Kavita Fabrics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kavita Fabrics präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 20,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kavita Fabrics noch ein Gewinn pro Aktie von 6,11 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,60 Milliarden INR gegenüber 1,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,88 INR beziffert, während im Vorjahr 19,76 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,74 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at