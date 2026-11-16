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16.11.2026 06:31:29
Kavita Fabrics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kavita Fabrics ließ sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kavita Fabrics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,12 INR. Im letzten Jahr hatte Kavita Fabrics einen Gewinn von -6,690 INR je Aktie eingefahren.
Kavita Fabrics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 803,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 733,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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