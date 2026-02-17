|
Kavveri Telecom Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kavveri Telecom Products veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 78,83 Prozent auf 14,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
