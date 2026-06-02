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02.06.2026 06:31:29
Kavveri Telecom Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kavveri Telecom Products gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 9,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 88,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kavveri Telecom Products 82,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,350 INR. Im Vorjahr waren 3,18 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 50,81 Prozent auf 171,20 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 84,21 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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