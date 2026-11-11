KAWADA TECHNOLOGIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KAWADA TECHNOLOGIES präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54,91 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KAWADA TECHNOLOGIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at