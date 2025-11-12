KAWADA TECHNOLOGIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KAWADA TECHNOLOGIES hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 87,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 171,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 27,80 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at