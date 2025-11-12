KAWADEN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KAWADEN präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 202,94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 74,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KAWADEN 5,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at