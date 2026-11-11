KAWADEN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KAWADEN stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 40,59 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KAWADEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,03 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at