KAWADEN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KAWADEN präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,39 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43,49 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at