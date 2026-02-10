KAWADEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KAWADEN hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 48,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 6,24 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at