KAWADEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KAWADEN hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 50,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,12 Prozent auf 6,84 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 183,10 JPY gegenüber 122,58 JPY im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 26,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at