Kawagishi Bridge Works: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kawagishi Bridge Works hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 209,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 197,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kawagishi Bridge Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at