Kawagishi Bridge Works legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kawagishi Bridge Works lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 3,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 146,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,95 Milliarden JPY umgesetzt.

