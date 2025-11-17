Kawagishi Bridge Works stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kawagishi Bridge Works präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 68,97 JPY gegenüber 105,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Kawagishi Bridge Works mit einem Umsatz von insgesamt 6,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 521,05 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 498,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Kawagishi Bridge Works hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 24,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at