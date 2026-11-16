Kawagishi Bridge Works: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kawagishi Bridge Works hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 121,15 JPY. Im letzten Jahr hatte Kawagishi Bridge Works einen Gewinn von 68,97 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 476,69 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 521,05 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 26,21 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kawagishi Bridge Works einen Umsatz von 24,13 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at