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06.07.2026 06:31:29
KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY äußerte sich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 116,33 JPY. Im letzten Jahr hatte KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY einen Gewinn von 63,80 JPY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY einen Umsatz von 2,32 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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