KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 55,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,99 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at