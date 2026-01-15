KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY präsentierte Quartalsergebnisse

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 124,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 76,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,46 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,47 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 245,11 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY 276,22 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,81 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at