09.10.2026 06:31:28

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat am 08.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 113,06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY noch ein Gewinn pro Aktie von 9,79 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,04 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,36 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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