Kawai Musical Instruments Manufacturing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kawai Musical Instruments Manufacturing präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18,82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at