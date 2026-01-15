Kawakami Paint Manufacturing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kawakami Paint Manufacturing hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 53,59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kawakami Paint Manufacturing 101,40 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kawakami Paint Manufacturing 1,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 72,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 171,34 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,32 Prozent auf 5,93 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at