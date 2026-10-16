Kawakami Paint Manufacturing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kawakami Paint Manufacturing hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 285,57 JPY, nach 30,57 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,80 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kawakami Paint Manufacturing 1,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at