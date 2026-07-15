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15.07.2026 06:31:29
Kawakami Paint Manufacturing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kawakami Paint Manufacturing lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 139,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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