03.11.2025 06:31:29
KAWANISHI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KAWANISHI hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 28,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,42 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat KAWANISHI mit einem Umsatz von insgesamt 30,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,13 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
