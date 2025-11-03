KAWANISHI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KAWANISHI hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,42 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat KAWANISHI mit einem Umsatz von insgesamt 30,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at