KAWANISHI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KAWANISHI hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 47,88 JPY. Im letzten Jahr hatte KAWANISHI einen Gewinn von 81,02 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat KAWANISHI im vergangenen Quartal 31,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KAWANISHI 31,58 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at