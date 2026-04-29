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29.04.2026 06:31:29
KAWANISHI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KAWANISHI ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KAWANISHI die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 71,10 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KAWANISHI noch ein Gewinn pro Aktie von 48,04 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 33,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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