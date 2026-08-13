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13.08.2026 06:31:29
KAWANISHI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KAWANISHI hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,55 JPY, nach 83,95 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,82 Milliarden JPY – ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KAWANISHI 30,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 187,67 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 241,43 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat KAWANISHI im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 126,60 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 122,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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