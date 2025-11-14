Kawanishi Warehouse gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kawanishi Warehouse hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,09 JPY je Aktie vermeldet.

Kawanishi Warehouse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at