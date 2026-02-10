Kawanishi Warehouse präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kawanishi Warehouse veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30,01 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Kawanishi Warehouse mit einem Umsatz von insgesamt 6,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at