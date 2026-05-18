Kawanishi Warehouse zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kawanishi Warehouse stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 16,96 JPY gegenüber 21,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Kawanishi Warehouse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 82,91 JPY. Im Vorjahr waren 97,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Kawanishi Warehouse hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 26,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 25,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at