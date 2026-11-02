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02.11.2026 06:31:29
KAWANISHI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KAWANISHI ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KAWANISHI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 5,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
KAWANISHI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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