Kawasaki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kawasaki äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,52 JPY. Im Vorjahresviertel waren 42,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kawasaki 595,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 576,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at