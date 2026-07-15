Kawasaki Geological Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kawasaki Geological Engineering hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 351,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 316,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,17 Prozent zurück. Hier wurden 2,52 Milliarden JPY gegenüber 3,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at