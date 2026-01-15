15.01.2026 06:31:29

Kawasaki Geological Engineering verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kawasaki Geological Engineering präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 96,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 262,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Kawasaki Geological Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 711,46 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kawasaki Geological Engineering 406,13 JPY je Aktie eingenommen.

Kawasaki Geological Engineering hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
