Kawasaki Geological Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kawasaki Geological Engineering präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 519,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 42,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at