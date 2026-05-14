Kawasaki Heavy Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kawasaki Heavy Industries lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kawasaki Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,78 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,340 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Kawasaki Heavy Industries 0,060 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15,34 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kawasaki Heavy Industries einen Umsatz von 13,97 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at