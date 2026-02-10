Kawasaki Heavy Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kawasaki Heavy Industries äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 261,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 182,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 565,15 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 523,18 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at