Kawasaki Heavy Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kawasaki Heavy Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 488,44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 543,58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at