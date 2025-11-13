Kawasaki Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kawasaki Heavy Industries hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kawasaki Heavy Industries -0,030 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kawasaki Heavy Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at