Kawasaki Heavy Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kawasaki Heavy Industries lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50,62 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kawasaki Heavy Industries ein EPS von 52,36 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 749,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 721,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 129,41 JPY. Im Vorjahr hatte Kawasaki Heavy Industries 105,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kawasaki Heavy Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 311,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 2 129,32 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at