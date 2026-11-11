Kawasaki Heavy Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kawasaki Heavy Industries hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 17,44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kawasaki Heavy Industries 21,35 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kawasaki Heavy Industries 540,84 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 507,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at